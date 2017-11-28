Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'un önce taklidini yaptı daha sonra da eleştirdi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye dair haftanın gündemini TRT Spor Futbol Zirvesi programında Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'u da eleştirdi.

"TUDOR'UN VÜCUT DİLİ RAHATSIZ EDİCİ"

Başakşehir maçı sonrası Tudor ciddi şekilde eleştirildi. Hafta içinde krizi yönetme anlamında Cenk Ergün yapıcı demeçlerde bulundu. 5-1'lik yenilgiden dolayı büyük baskı vardı. Çarpıcı bir yenilgi çünkü. Tudor'un basın toplantısını dışa vurum olarak görüyorum. 1.5 puan, niye 5 kişi var ironidir. Ancak tavırları rahatsız ediciydi. Futbolda kaybedersiniz, kazanırsınız bunlar olur. Kaybedildiği zaman eleştirilirsiniz. Ancak Tudor'un bunu öç alma olarak görmesi rahatsız edici.

"5 YEMİŞİN ELEŞTİRİLECEKSİN TABİ"

Galatasaray yönetimi olmamış olsaydı, Tudor bugün en fazla Gençlerbirliği'nin başında olurdu. Sezon başında yollar ayrılsa kim ne diyebilirdi.

"GALATASARAY'IN 3 YILDIZINDA FATİH TERİM'İN 1.5 YILDIZI VAR"

"5-1'den sonra Fatih Terim'i aldık deselerdi ne olurdu? Çoğunluk iyi olurdu derdi yani. Galatasaray taraftarı yani. Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim'in Milli takım teknik direktör olmaması Tudor'un dezavantajı. Tudor 1.5 puan diyor ya, Fatih Terim'in de 1.5 yıldızı var. Süper Lig 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini TRT Spor'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, favorinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

"GALATASARAY YENERSE SÜRPRİZ OLUR"

Kim ne derse desin, Vodafone Park'ta Beşiktaş çok ciddi favoridir. Galatasaray yenerse benim için sürprizdir. Beraberlik iyi sonuçtur. Bu hafta benim favorim net Beşiktaş'tır. Galatasaray eğer Beşiktaş'a karşı Başakşehir'deki gibi yenilgi alırsa kimse Tudor'u kurtaramaz. Ben bu hafta liderin değişeceğini ama ligin ilk yarısını Galatasaray'ın zirvede bitireceğini düşünüyorum.

Kaynak: haberinburada