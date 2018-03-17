Spor Toto Süper Ligin 26. haftası Dünya derbisine sahne oldu. Lider Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olurken karşılaşma 0-0 sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında dev derbiti değerlendirdi

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"İki takımın da aslında ofansif oyuncuları var fakat Feghouli, Ekici, Belhanda fauller yaptı. Belli ki hatayla gol gelecek.

Mehmet Ekici'nin 2 sarı kartı var. Bir tane maçın başında Neustadter'in Feghouli'ye yaptığı hareket var.

16-17 tane faul oldu ama kart çıkmadı. Hakem kartlarını evde bıraktı herhalde.

Serdar Aziz'in kendi klasiği olarak yaptığı bir penaltı var.

Maçın son 25 dakikasında ayakta kalan, kenardan gelen oyuncular maçın kaderini değiştirir. Galatasaray'da Sinan, Yasin, Fenerbahçe'de Fernandao, Valbuena gibi silahlar var."

FERNANDO DİREKT KIRMIZI

"Gerçekten bir kör dövüşü izledik. Galatasaray, hasreti bitirebilirdi ama olmadı. Kaleciler Volkan ve Muslera'yı tebrik etmek lazım. Fernando'ya direkt kırmızı kart gösterilmesi lazım. Mehmet Ekici sarı kart bile görmeden çıktı maçtan. Verilmeyen iki penaltı da var."

"Fatih Terim hem zamana hem de kazanmaya oynadı. Önce 0-0'ı cepte tutmaya çalıştı, sonra da galibiyeti kovaladı. Oysa Fenerbahçe hep panik hâlindeydi. Fernandao ve Valbuena'nın oyuna girmesiyle şuursuz bir oyun ortaya çıktı."

DÜDÜĞÜNÜ ASSIN!

"Bu maç, gördüğüm en berbat derbilerden birisiydi. Ortada bir taktik savaşı da yoktu. Fenerbahçe, pozisyonlara Galatasaray'ın hataları nedeniyle girebildi. Gerçekten çok üzücü bir oyun. Fatih Terim'i en azından kaybetmediği için tebrik etmek lazım."

"Hakem Bülent Yıldırım ise berbat bir maç yönetti. Sen ben de bu maçı bu kadar yönetirdik zaten. Hoca hakikatten artık emekliye ayrılsın. Oyun zaten berbattı, hakem de işin tuzu biberi oldu."

Kaynak: haberinburada