RIDVAN DİLMEN SERT ÇIKIŞTI: BU SENE ŞAMPİYON OLMAYANI DÖVERLER
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından, "Bu sene şampiyon olmayanı döverler." dedi.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Galatasaray, Başkent ekibine son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve liderliği Başakşehir'e devretti. Galatasaray, 22. haftadan beri ilk kez liderlik koltuğunu kaptırdı. Bu hafta ise evinde lider Başakşehir ile oynayacak. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.
Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:
Galatasaray'da pasın şiddeti çok yavaş, çabuk oynaması gerekiyor. Gençlerbirliği 6'lı savunmaya geçiyor top Galatasaray'dayken. Ümit Özat'ın Galatasaray'ın üzerine tek kale oynayacak hali yok. Galatasaray da Ümit Özat'ın istediğini yapıyor. Orta sıralardaki bir maç gibi. Galatasaray'ın daha coşkulu olması lazım. Rakibin bir silahı var, o da kontra atak.
"BU KADAR KÖTÜ GALATASARAY..."
Galatasaray'ın daha fazla sıfıra inmesi lazım. Karşılarında hep kırmızı görüyorlar. Gençlerbirliği'nin yapacağı tek şey var, konsantrasyonu kaybetmeyecek. Bu kadar kötü Galatasaray bir daha yakalayamazlar.
Dilmen'in maç sonu sonu açıklamaları şu şekilde:
Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş son 5 dakika totem yapıp mutfağa falan gitmişlerdir.
Cüneyt Çakır bugün tertemiz maç yönetti. Yönetimi genelde iyiydi.
"ÜMİT ÖZAT MAÇI YAŞAMIŞ"
Bugünkü maç bir teknik direktör başarısıdır. Ümit Özat, hafta boyunca maçı santimetre santimetre yaşamış.
"BU SENE ŞAMPİYON OLMAYANI DÖVERLER"
Galatasaray'ın deplasman performansı inanılır gibi değil. Oyun olarak da inanılır gibi değil. Bu sene şampiyon olmayanı döverler. Öyle bir fırsat yakalamışsınız...
Kaynak: haberinburada
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