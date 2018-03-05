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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına övgü: Barcelona'da oynar

RIDVAN DİLMEN'DEN BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA ÖVGÜ: BARCELONA'DA OYNAR

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Ryan Babel için, "Babel, Barcelona'da oynar" yorumunu yaptı.

Tarih : 05 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar(8/10)4

NTVSpor'da yayınlanan %100 futbol programında Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Babel Negredo ile oynamayı daha çok ister. Babel kaybolmak üzereyken Beşiktaş'ta kendini buldu. Ligin en yetenekli oyuncularından. Barcelona'nın sol tarafında rahatlıkla oynar" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları;

"Trabzonspor rakibine mahkum oynadı. Beşiktaş final maçı gibi gördüğü maçı hakkıyla kazandı. Ligimizdeki en yetenekli yabancı oyuncu Babel. Barcelona'nın solunda oynayacak kalitede bir oyuncu. Negredo, Babel'in iştahını arttırır. Duvar olur, o tip oyuncuları daha çok sever Babel, tesadüf değildir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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