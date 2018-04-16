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Rıdvan Dilmen'den hakem eleştirisi

RIDVAN DİLMEN'DEN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Galatasara-'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Hakemin maçı idare etmesi gerginliğe neden oldu." dedi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'den Hakem Eleştirisi(7/10)3

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Cim Bom, kritik karşılaşmayı 2-0 kazandı.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

"GÖSTERİLMEYEN EN AZ 5 KART VAR"

"Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Kazanmaya yönelik devam etmesi için 4-1-4-1'e dönebilir. Tansiyon çok yüksek. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor. Belki oyunu germemeye çalışıyorlar ama böyle olmaz."

"Adebayor'un boşalttığı yerlerde koşu yapan oyuncu yok şu anda.Attamah'ı ben çok beğeniyorum ama Epureanu ve Da Costa formayı aldığı gibi geri vermediler. Oyuncular çok sinirli. Boksörler hani nasıl ring zilini duyar da saldırır ya..."

"HAKEMİN İDARE ETMESİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU"

"Galatasaray'da aslan payını bir kere taraftara koyalım. Geçen sene 7-8 10 bine oynarken, şimdi 50 bin kişiye oynuyorlar. Galatasaray iç saha maçlarını taraftarıyla kazanıyor. Şampiyonluk yarışı ikili, üçlü, dörtlü averaja gidiyor gibi."

"Mariano bu golün denemesini bir hafta öncesinde yapmıştı. Devre arasında da demiştik! Skora göre takımlar sistemlerini değiştirdiler."

"Adebayor'un maçın başında 2 sarı kartı var. Donk'un aynı pozisyon içerisinde 2 sarı kartı vardı. Bu hakem sanki voleybol antrenörü gibi. Hakemin idare etmesi gerginliğe neden oldu."

" Yusuf Namoğlu bir lig maçına gitsin ve çıkartılan kartlara bir baksın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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