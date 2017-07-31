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Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'daki Partneri Ercan Taner Ya da Nebil Evren Olacak

RIDVAN DİLMEN'İN NTV SPOR'DAKİ PARTNERİ ERCAN TANER YA DA NEBİL EVREN OLACAK

Ünlü yorumcu Güntekin Onay'ın beIN Sports'a geçmesinin ardından tek kalan Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'daki yeni partneri Ercan Taner ya da Nebil Evren olacak.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'daki Partneri Ercan Taner Ya Da Nebil Evren Olacak(5/10)1

Güntekin Onay'ın beIN Sports'a transfer olmasının ardından Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yeni partneri ya Ercan Taner ya da Nebil Evren olacak.

DİLMEN, KALACAĞINI AÇIKLADI

Onay'ın ardından uzun yıllar NTV Spor'da Yüzde Yüz futbolda birlikte yayın yaptığı Rıdvan Dilmen'in kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Rıdvan Dilmen, merak edilen bu konu hakkında NTV Spor'da kalacağını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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