RIDVAN DİLMEN'İN NTV SPOR'DAKİ PARTNERİ ERCAN TANER YA DA NEBİL EVREN OLACAK
Ünlü yorumcu Güntekin Onay'ın beIN Sports'a geçmesinin ardından tek kalan Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'daki yeni partneri Ercan Taner ya da Nebil Evren olacak.
Güntekin Onay'ın beIN Sports'a transfer olmasının ardından Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yeni partneri ya Ercan Taner ya da Nebil Evren olacak.
DİLMEN, KALACAĞINI AÇIKLADI
Onay'ın ardından uzun yıllar NTV Spor'da Yüzde Yüz futbolda birlikte yayın yaptığı Rıdvan Dilmen'in kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Rıdvan Dilmen, merak edilen bu konu hakkında NTV Spor'da kalacağını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
- Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!
- Pkk'lı Hainler Kaçırdı, Kamptan Kaçmak İsteyince Taradı
- Güney Kore Heyeti, Ziyaret Ettikleri Kore Gazilerinin Önünde Eğildi
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hakan Çalışkan, Beylik Silahıyla İntihar Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Discovery Communications, Scripps Networks Medya Grubunu Satın Aldı
- Vekaletle Kurban Bedeli, Yurt İçi 850 Tl, Yurt Dışı 600 Tl
- Çöpçülükten Antika Krallığına! Elinde Milyon Dolarlık Ürünler Var
- Dolu Felaketinden Zarar Gören Araçlar İçin Yüksek Fiyat Veriliyor
- Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Belli Oldu! İlk 3 Değişmedi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Alkollü Genç Kız, Duvarla Direk Arasına Tuhaf Bir Pozisyonda Sıkıştı!
- Tayvan'ı Nesat Ve Haytang Tayfunları Vurdu: 131 Yaralı
- Teleferikte Mahsur Kalan 100 Kişi İçin Kurtarma Operasyonu
- Kedidir Kedi! Evin Yaramaz Sakinleri, Alarmı Böyle Çalıştırdı
- Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
Bu Haberle İlgili Yorumlar