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Rıdvan Dilmen'le Görüşen Arda: Ben Galatasaraylılara Ne Yaptım
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Rıdvan Dilmen'le görüşen Arda: Ben Galatasaraylılara ne yaptım

RIDVAN DİLMEN'LE GÖRÜŞEN ARDA: BEN GALATASARAYLILARA NE YAPTIM

Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen Arda Turan'la görüştü, "Arda, 'G.Saray benim yuvam, ben onlara ne yaptım?' diyor." ifadelerini kullandı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'le Görüşen Arda: Ben Galatasaraylılara Ne Yaptım(9/10)5

Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın devre arasında hangi takıma gideceği merak konusu. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tatil için İstanbul'da bulunan Arda Turan'la buluştu ve arasında geçen tüm dialogları köşesinde aktardı.

Sabah gazetesinde yer alan haber şu şekilde:

Arda Turan'ı ikinci yarı Türkiye'de izleyecek miyiz?

"TÜRKİYE'DE KİMSE ONUN ALDIĞI PARAYI VEREMEZ"

*Zor gözüküyor… Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez. İtalya'dan Milan, İngiltere'den Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder. Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki? Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoş sohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz.

" FATİH TERİM İYİ OLSUN"

*Galatasaray'ın başına yeniden Fatih Terim geldi… Olur da Galatasaray bu rakamı karşılarsa Galatasaray'a döner mi?

G.Saray'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın... Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor! Bu hepimiz için geçerli, herkes herkese sallıyor. Ben de kendi camiamdan tepki alıyorum zaman zaman. Arda'nın G.Saray'a verdiği desteği kimse yadırgayamaz...

*Milli Takım'da sorun yaşadığı Terim'in G.Saray'a dönüşüne yorumu ne?

"'Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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