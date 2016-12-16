Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

riekerink ayrılığı açıkladı! bu sene son senesi

RİEKERİNK AYRILIĞI AÇIKLADI! BU SENE SON SENESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Osmanlı maçı öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarih : 16 Aralık 2016, 17:36
Puan Ver : Riekerink Ayrılığı Açıkladı! Bu Sene Son Senesi(9.3/10)12


Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Osmanlı maçı öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Osmanlı maçının çok zor şartlarda oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam şunları söyledi:



REKİBİMİZ SON DERECE KALİTELİ BİR TATKIM"



"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Şu anda lige bakıldığında rakibimiz 7. durumda. Ligde en fazla berabere kalan yenilmesi güç bir takım, üstelik Avrupa Kupası'nda çok iyi performans gösterdiler. Gruptan çıktılar ve Villareal gibi güçlü bir takımı deplasmanda yendiler. Son derece kaliteli bir takımla oynamaya hazırlanıyoruz."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Riekerink  Ayrılığı  Açıkladı  Bu  Sene  Son  Senesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER