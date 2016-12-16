RİEKERİNK AYRILIĞI AÇIKLADI! BU SENE SON SENESİ
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Osmanlı maçı öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Osmanlı maçı öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Osmanlı maçının çok zor şartlarda oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam şunları söyledi:
REKİBİMİZ SON DERECE KALİTELİ BİR TATKIM"
"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Şu anda lige bakıldığında rakibimiz 7. durumda. Ligde en fazla berabere kalan yenilmesi güç bir takım, üstelik Avrupa Kupası'nda çok iyi performans gösterdiler. Gruptan çıktılar ve Villareal gibi güçlü bir takımı deplasmanda yendiler. Son derece kaliteli bir takımla oynamaya hazırlanıyoruz."
kaynak:sabah
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