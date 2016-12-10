Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

riekerink'in yardımcısı orhan atik'in görevine son verildi

RİEKERİNK'İN YARDIMCISI ORHAN ATİK'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Galatasaray’da teknik direktör Riekerink’in yardımcılarından Orhan Atik’in görevine son verildi

Tarih : 10 Aralık 2016, 11:57
Puan Ver : Riekerink'in Yardımcısı Orhan Atik'in Görevine Son Verildi(7/10)12


Orhan Atik dönemi bitti! Galatasaray'da teknik direktör Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.



Galatasaray'ın alt yapısından yetişip, uzun yıllar Sarı-Kırmızılı kulübe futbolcu ve teknik adam olarak hizmet eden Orhan Atik ile yol ayrımına gidildi. Riekerink göreve getirilmeden önce kısa bir süre Galatasaray'da tek sorumlu olarak görev yapan genç teknik adam ile yolları ayırma kararı çıktı.



ÖNCE DİYALOG EKSİKLİĞİ



Bilindiği gibi Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Riekerink ile yardımcıları arasında diyalog eksikliği olduğunu söylemişti. Bir süre sonra kaptan Selçuk İnan ile yardımcı antrenör Ayhan Akman kavgası yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Riekerink'in Türkiye'yi çok iyi tanımadığını öne sürerek Ayhan Akman ve Orhan Atik'den daha aktif olmalarını istemişti.Galatasaray'ın son olarak Kasımpaşa maçında 90'lı dakikalardan sonra 3 oyuncu birden değiştirmesi tüm yöneticileri şaşkına çevirmiş ve teknik heyete tepkileri artırmıştı.



 



kaynak:webaslan










Etiketler: Riekerink  İn  Yardımcısı  Orhan  Atik  İn  Görevine  Son  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER