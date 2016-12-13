RİEKERİNK'TEN TERÖR SALDIRISI VE GALATASARAY YORUMU
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda basınına telefondan verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda basınına telefondan verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Riekerink, Galatasaray'daki kariyerinden bahsederken, İstanbul'da yaşanan hain saldırı hakkında da konuştu.
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