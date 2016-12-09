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riekerink'ten yeni hoca cevabı

RİEKERİNK'TEN YENİ HOCA CEVABI

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Önümüzde önemli 3 maç var ve hedef bu 3 maçı en iyi şekilde atlatıp üst sıralara yerleşmek istiyoruz” dedi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 16:48
Puan Ver : Riekerink'ten Yeni Hoca Cevabı(10/10)9


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, antrenmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Hollandalı çalıştırıcı, "İlk yarıda son virajlara giriyoruz. İki ev sahibi maçımız var bir de deplasmanda Osmanlı maçı var. Önümüzde önemli 3 maç ve hedef bu 3 maçı en iyi şekilde atlatıp üst sıralara yerleşmek istiyoruz" diye konuştu.



Orhan Atik sorusu

Yardımcı antrenör Orhan Atik'in görevine son verilme nedeninin sorulması üzerine Riekerink, "Benim yardımcım, sizin de söylediğiniz gibi kulüp resmi açıklamayı yapacaktır. Yönetimin verdiği bir karar" dedi.



Galatasaray yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili çıkan haberlerle alakalı Hollandalı çalıştırıcı, kendisinin böyle bir şey duymadığını söyledi.



 



kaynak:fotomaç








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