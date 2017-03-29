'Bates Motel' dizisinde rol alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 'Psycho' filmindeki efsane duş sahnesi için kamera karşısına geçti.



Yönetmen Alfred Hitchcock'un korku ve gerilim türündeki filmi ‘Psycho'nun (Sapık) yeniden çevrimi olan ‘Bates Motel' dizisi, yeni sezonuyla çok iddialı.



Barbadoslu şarkıcı Rihanna, gündemden inmeyen dizide, Janet Leigh'nin oynadığı ‘Marion Crane' karakterine hayat veriyor.







kaynak:gazetevatan