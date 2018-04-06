Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kozmetik markası Fenty Beauty'yi büyütmeye devam ediyor. Son olarak dün Milano'daki mağazasının açılışını yapan 30 yaşındaki şarkıcı, lansmana Versace imzalı mini deri bir elbise ile katıldı.

TOP HAVUZUNA GİRDİ

Kovboy tarzı büyük kemeri, 90'lara gönderme yapan bol aksesuarları ve straplez mini elbisesiyle oldukça iyi görünen Rihanna, etkinlik için mağazaya kurulan top havuzuna girmekten de çekinmedi.

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

Mini elbisesine ve altın topuklu ayakkabılarına rağmen 3 yaşındaki yeğeni Majesty ile çocuklar gibi eğlendi.

Kaynak: haberinburada