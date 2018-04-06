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Rihanna, Girdiği Top Havuzunda Kendinden Geçti
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Rihanna, Girdiği Top Havuzunda Kendinden Geçti

RİHANNA, GİRDİĞİ TOP HAVUZUNDA KENDİNDEN GEÇTİ

Ünlü şarkıcı Rihanna kozmetik markası Fenty'nin Milano'daki mağaza açılışına katıldı. Lansmanda yeğeni ile top havuzuna girdi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Rihanna, Girdiği Top Havuzunda Kendinden Geçti(7/10)3

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kozmetik markası Fenty Beauty'yi büyütmeye devam ediyor. Son olarak dün Milano'daki mağazasının açılışını yapan 30 yaşındaki şarkıcı, lansmana Versace imzalı mini deri bir elbise ile katıldı.

TOP HAVUZUNA GİRDİ

Kovboy tarzı büyük kemeri, 90'lara gönderme yapan bol aksesuarları ve straplez mini elbisesiyle oldukça iyi görünen Rihanna, etkinlik için mağazaya kurulan top havuzuna girmekten de çekinmedi.

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

Mini elbisesine ve altın topuklu ayakkabılarına rağmen 3 yaşındaki yeğeni Majesty ile çocuklar gibi eğlendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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