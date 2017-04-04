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rihanna gören masum futbolcu...

RİHANNA GÖREN MASUM FUTBOLCU...

Everton'ın golcüsü Yannick Bolasie, 2 yıl önce Los Angeles'ta Rihanna ile tanışma anlarını anlattı: "Kraliçe gibiydi, bir rüyayı yaşamışım gibi geliyor"

Tarih : 04 Nisan 2017, 15:31
Puan Ver : Rihanna Gören Masum Futbolcu...(9/10)7


Everton'ın yıldız golcüsü Yannick Bolasie, 2 yıl önce Rihanna ile tanışma hatırasını ilginç sözlerle aktardı. İşte Yannick Bolasie'nin Rihanna anısı:



"Rihanna ve Puff Diddy ile tanışmıştım, 2 yıl önceydi. Akon'un konseriydi, Los Angeles'taydı. Kardeşi tarafından davet edilmiştim. BET Ödüller törenine gittim. Çok fazla insan vardı.



Chris Brown da oradaydı, birkaç adım ötede oturuyordu. Akon'ın kardeşiyle yakın arkadaştı. Ödül töreninden sonra özel bir mekana gittik. Özel partideki herkes müzik ve sinema dünyasındaydı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rihanna  Gören  Masum  Futbolcu    haber

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