

Londra'nın soğuk havasında siyah takımının üzerine bordo renkli bir manto giyerek katılan Rita Ora'nın bu kıyafeti büyük ilgi gördü.



1990'da Kosova, Priştine'de dünyaya gelen Rita Ora, daha küçük bir çocukken ailesi İngiltere'ye göç etti. Genç yaşta babasının sahip olduğu bir barda şarkı söylemeye başlayan Rita Ora, kısa kariyeri sırasında çok satan albümlere imza attı. Ora, bir süredir moda dünyası için de çeşitli tasarımlar hazırlıyor.











kaynak:medyafaresi