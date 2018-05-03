Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı
Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı
Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!
Canan Karatay, Ramazan Ayında Tuzlu Su İçin Dedi
İnşaat Çukuruna Düşüp Yaralanan Kurt Böyle Kurtarıldı
'fetö'nün Seçmen Ayağı Da Olabilir' Diyen Bahçeli'ye Tepki Gösterdi
Galatasaray, Rodrigues'in Fiyatını 15 Milyon Euro Olarak Belirledi
Dp Lideri Uysal: Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Akşener'i Destekleyeceğiz
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Kepçe Operatörüne 5 Ay Hapis Ve 1500 Euro Para Cezası
Adı Adaylık İçin Geçen İsim Duyurdu: İnce'nin Adaylığı Kesin Gibi
Bahçeli'nin Fetö Seçmeni Sözlerine Jet Yanıt!
Galatasaraylı Mariano, Akhisar Maçında Yok
Optimar Anketine Göre Chp Tabanı Hdp Ve Sp İle İttifak İstemiyor
Üç Gündür Söndürülemiyor! Amanos Dağları'nda 100 Hektar Kül Oldu
Taksiciler Uber'e Karşı Lüks Otobüsle Bakırköy-Bostancı Arası Yolcu Taşıyacak
Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri
Son Dakika! Ak Parti, Erdoğan'ın Adaylığı İçin 316 İmza İle Grup Kararı Aldı
Deniz Baykal Dönüyor! 24 Haziran Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Yaptı
Fenerbahçe'den Anıtkabir'e Ziyaret
Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek

Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı

RİVA'DAKİ TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNDE TEKLİF VEREN OLMADI

İstanbul Riva'da bulunan değerli taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde teklif veren çıkmadı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı(10/10)6

İstanbul'un Beykoz ilçesi Çayağzı (Riva) Mahallesi'nde bulunan değerli taşınmazların (Legend Hotel) özelleştirilmesi ihalesinde teklif veren çıkmadı. Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Ragıp Bingöl başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Aras İnşaat Ticaret Turizm AŞ ve Peşli Demir Turizm ve Dış Ticaret AŞ katıldı.

BAŞLANGIÇ TUTARI 43,5 MİLYON LİRA

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci elemesiz tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 43 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 10 bin lira olarak belirlendi.

İhalede, komisyon tarafından belirlenen söz konusu tutarda teklif veren katılımcı çıkmadı. İhalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Riva  Daki  Taşınmazların  Özelleştirilmesi  İhalesinde  Teklif  Veren  Olmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER