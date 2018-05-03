RİVA'DAKİ TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNDE TEKLİF VEREN OLMADI
İstanbul Riva'da bulunan değerli taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde teklif veren çıkmadı.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Çayağzı (Riva) Mahallesi'nde bulunan değerli taşınmazların (Legend Hotel) özelleştirilmesi ihalesinde teklif veren çıkmadı. Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Ragıp Bingöl başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Aras İnşaat Ticaret Turizm AŞ ve Peşli Demir Turizm ve Dış Ticaret AŞ katıldı.
BAŞLANGIÇ TUTARI 43,5 MİLYON LİRA
İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci elemesiz tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 43 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 10 bin lira olarak belirlendi.
İhalede, komisyon tarafından belirlenen söz konusu tutarda teklif veren katılımcı çıkmadı. İhalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.
Kaynak: haberinburada
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