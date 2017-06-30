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riva'nın en değerli arazisi satışa çıkıyor

RİVA'NIN EN DEĞERLİ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray Spor Kulubü'ne ait arazinin 3 milyar 100 milyon liraya satılmasından sonra daha da popüler hale gelen Riva'da maliyeye ait 35 bin metrekareye yakın yeni bir arazi daha satışa çıkıyor. Bölgenin en değerli arazisi olduğu belirtilen arazi üzerinde turizm işletmesi yer alıyor.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:58
Puan Ver : Riva'nın En Değerli Arazisi Satışa Çıkıyor(6/10)6


İstanbul'da Beykoz ilçesine bağlı Riva'daki araziler gün geçtikçe değerleniyor. Özellikle Galatasaray Spor Kulübü'ne ait arazinin geçtiğimiz günlerde Emlak Konut GYO tarafından yapılan ihaleyle 3 milyar 100 milyon liraya satılmasından sonra popülerliği daha da artan bölgede bir arazi daha satışa çıkıyor.



Bu sefer mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan Riva Mahallesi'nde 212 nolu parselde yer alan 17 bin 687 metrekare büyüklüğe bir alan ile 213 parselde yer alan 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip iki parsel Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek arazi, bölgedeki emlakçılardan edindiğimiz bilgilere göre bölgenin en değerli arazisi konumunda.

 








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