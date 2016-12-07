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riyal gidiyor tümen geliyor

RİYAL GİDİYOR TÜMEN GELİYOR

İran para birimi İran Riyali'nden vazgeçiyor. Bakanlar kurulu kararına göre riyal banknotlardan bir sıfır atılmış olarak tümen isimli banknotlar kullanılacak.

Tarih : 07 Aralık 2016, 16:34
Puan Ver : Riyal Gidiyor Tümen Geliyor(8/10)10


Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre; Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında İran para birimi olan “riyal”ın 10 kat daha değer kazanarak “tümen”e dönüştürülmesi onaylandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında bir araya gelen Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında “İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası önergesi” üzerinde çalışan özel çalışma grubunun önerileri incelenip bu önergenin bazı maddeleri onaylandı.



 



kaynak:sözcü








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