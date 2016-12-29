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Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
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rıza çalımbay 2 yabancı futbolcunun biletini kesti

RIZA ÇALIMBAY 2 YABANCI FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği iki yabancı futbolcu Samuel İnkoom ve Amadaiya Rennie'yi gözden çıkardı.

Tarih : 29 Aralık 2016, 17:27
Puan Ver : Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti(9/10)9




Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği iki yabancı futbolcu Samuel İnkoom ve Amadaiya Rennie'yi gözden çıkardı.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunda yabancı futbolcu sayısının fazlalığını toplantılarda dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay, 2 futbolcunun biletini kesti. Göreve geldikten sonra kadroda şans vermediği futbolculardan Samuel İnkoom ile Amadaiya Rennie'nın sözleşmelerinin karşılıklı feshedilmesi için yönetim futbolcularla görüşmelere başladı. Antalyaspor yönetiminin devre arası kamp çalışmalarının başlayacağı 3 Ocak'a kadar 2 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

 



 



kaynak:sabah








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