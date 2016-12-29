RIZA ÇALIMBAY 2 YABANCI FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ
Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği iki yabancı futbolcu Samuel İnkoom ve Amadaiya Rennie'yi gözden çıkardı.
Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği iki yabancı futbolcu Samuel İnkoom ve Amadaiya Rennie'yi gözden çıkardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunda yabancı futbolcu sayısının fazlalığını toplantılarda dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay, 2 futbolcunun biletini kesti. Göreve geldikten sonra kadroda şans vermediği futbolculardan Samuel İnkoom ile Amadaiya Rennie'nın sözleşmelerinin karşılıklı feshedilmesi için yönetim futbolcularla görüşmelere başladı. Antalyaspor yönetiminin devre arası kamp çalışmalarının başlayacağı 3 Ocak'a kadar 2 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.
kaynak:sabah
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