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Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok

RIZA ÇALIMBAY: ETO'O KONUSUNDA BİZE GELEN BİR ŞEY YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak, "Eto'o hakkında bize gelen bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok(7/10)3

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ETO'O HAKKINDA BİZE GELEN BİR ŞEY YOK"

"Şu anda bize gelen bir şey yok. Çalışmalarımıza devam ediyor. Eto'o böyle söylentilerin olduğunu söyledi ve kendisine gelen net bir şey yok. Zaten net bir şey olsa yönetime söyler ve karar verilir. Çünkü mukavelesi var. Bizle mukavelesi sürüyor."

"ETO'O GİDERSE YERİNİ DOLDURMALIYIZ"

"Böyle bir şey gerçekleşirse oraya oyuncu almamız gerekiyor. Aatif benim oyuncumdu, onu Türkiye'ye ben getirmiştim. Tabi bunu bağdaştırabilirler. Eto'o giderse onun yerini doldurmak için bir şeyler yapacağız. Ancak şu anda net bir şey yok. Sadece konuşulanlar var. Devre arasında Beşiktaş öne çıkmıştı. Biz kendi işimize bakalım.

"BU İŞİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Ligin başlamasına 20 gün gün kaldı ve bizim bu işi bitirmemiz gerekiyor. Bizim en iyi şekilde buradan çıkmamız gerekiyor ve transfer durumlarının kesinleşmesi gerekiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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