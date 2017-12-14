RIZA ÇALIMBAY: KULÜBÜMÜZÜ ZORA SOKACAKSA TRANSFER YAPMAM
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Transfer kulübümüz için çok önemli. İhtiyacımız varsa mutlaka yapılacak ama kulübümüzü zora sokacaksa transfer yapmam" dedi.
Tranbzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
"BİZİ İYİ YERE GETİRECEKSE OYUNCU ALIRIM"
Transferi tam olarak netleştirmediklerini ancak önemli bir yol aldıklarını dile getiren Çalımbay, şunları söyledi:
"Transfer kulübümüz için çok önemli. İhtiyacımız varsa mutlaka yapılacak ama mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Buradaki mevcut oyuncuların ve kulübümüzün maddi açıdan durumu çok önemli. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir transferde ben yokum. Bu durumda mevcut oyuncularla devam etmeyi göze alabilirim. Benim için kulüp önemli. İyi bir yere geldiysek mevcut arkadaşlarımızla geldik. Bu arkadaşların durumları çok önemli. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Yapacağız, yapmayacağız karar vereceğiz. Zaten 2 ya da en fazla 3 transfer yaparız. Alacağımız oyuncular mevcutlardan iyi değilse transfer yapmam. Bizi iyi yere getirecekse oyuncu alırım. Aynı ayarda oyuncu almaya gerek yok. Başkanımızla toplantıda sorunları, problemleri ele aldık. Önümüzdeki hafta da bir görüşme daha yapıp transferi netleştireceğiz."
"BURSASPOR MAÇI KADER MAÇIMIZ OLACAK"
Çalımbay, "Tahminime göre de son 7 haftanın lideri durumundayız. Bu gidişat çok iyi ama önemli olan bunu sonuna kadar sürdürmek. Kalan 2 maçı kazanmalıyız. Seriyi yakalarken burada en büyük pay sahibi futbolcuların arzusu ve isteği. En önemli faktörlerden biri de taraftardı. Hem içeride hem de deplasmanda bizi yalnız bırakmadılar. İyi bir takım oluşturduk. Sonucu kabullenmeyen takım haline geldik. Gayet iyi şekilde sonuna kadar maçı bırakmıyoruz. Son maçta sonradan giren arkadaşların çok etkili olmaları bizi sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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