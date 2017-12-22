RIZA ÇALIMBAY OLAY AÇIKLAMA: AYRILMAK İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Arjantinli futbolcu Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde haftalık basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ARJANTİN'DEN KENDİSİNİ İYİ BİR KULÜP İSTİYOR"
Çalımbay, Arjantinli oyuncu Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini belirterek şöyle konuştu:
"Mas gitmek istiyor ve ayrılma nedeni olarak da milli takımla ilgili istekleri olması. Onun için Arjantin'den kendisini iyi bir kulüp istiyor. Ama görüşmeler var. Eğer uygun olursa, bize uyarsa arkadaşımızın kendi ülkesine gidip milli takımda başarılı olmasını çok isteriz. Zaten kafasında gitmek var ise engellememiz de mümkün değil."
Kaynak: haberinburada
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