RIZA KAYAALP'İN MAÇINI İZLEYEN AİLESİ, EVİNDE KENDİNDEN GEÇTİ
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonu olduğu maçı izleyen ailesi, Yozgat'daki evlerinde büyük sevinç yaşadı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 8. kez Avrupa şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandı.
Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.
Anne Sevgi Kayaalp, finali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
"HATAYA DÜŞME, İSTİKLAL MARŞIMIZI SÖYLET"
Oğlunun başarılarının devamını dileyen Kayaalp, şöyle konuştu:
"Allah'ım oğluma nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. İstiklal Marşı'mızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Oğlumla telefonda görüştüğümde 'Hataya düşme, İstiklal Marşı'mızı söylet, bayrağımızı dalgalandır.' dedim. Oğlumla gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Rıza hem bizim hem de Türkiye'nin gururu oldu. Çok mutluyum."
Baba Kelami Kayaalp ise oğlunun 8. kez Avrupa şampiyonu olduğunu, Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı çok gururlandığını aktardı.
Kaynak: haberinburada
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