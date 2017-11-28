Rize Emniyet Müdürü, büyük tartışmalara neden olan cam filmi yasağına uymayacaklarını, yasağı sadece okul servislerine uygulayacaklarını açıkladı.

Araçlarda cam filmi yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "halkı mağdur etmeyecek" şekilde değiştirilmek üzere durduruldu. Yeni yönetmeliğin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken Rize'den yasağın uygulama biçiymiyle ilgili bir çıkış geldi.

"ÇIKARILAN YÖNETMELİĞE UYMAYACAĞIZ"

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kendisini ziyaret eden basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, cam filmi konusunda Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan önce kendisinin Rize'de okul servisleri hariç cam filmine yönelik bir uygulama yapmayı düşünmediklerini söylediğini hatırlattı.

İl Emniyet Müdürü, "Çıkarılan yönetmenliğe uymayacağız." diyerek noktayı koydu.

Altuğ Verdi bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"YASAK TERÖR BÖLGELERİ VE BATI'DAKİ SERVİSLERİ KONTROL ETMEK İÇİN GETİRİLDİ"

"Bunun nedeni cam filmi yasağının çıkış nedeni terör bölgelerinde araçların içinin görünmemesi ve araçlara genelde variller içerisinde bombaların bu şekilde yüklenmesidir. Batı illerinde ise okul servislerinin yaşanan üzücü durumların sonucunda ortaya çıkmasıdır.

"BUNUN BİR YERDEN DÖNECEĞİ BELLİYDİ"

Ancak ipin ucu kaçtığı için bunu bütün araçlara uyguladılar. Bunun bir yerden döneceği belliydi. Bizde bu yüzden genel cam filmi uygulaması yapmak yerine, cam filmi olan araçları ikaz etme yoluna gittik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile yanlıştan erken dönüldü.

"SERVİSLERE AF YOK"

Çocukların servis içerde ne durumda olduklarını görmemiz lazım. Allah muhafaza istismardan, araç içinde unutulmaya kadar kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu nedenle servislere yasak uygulanacak."

Kaynak: haberinburada