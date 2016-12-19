RİZE ŞEHİDİNİ 15 BİN KİŞİ UĞURLADI!
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan istikam er Uğur Korkmaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan ve cenazesi dün memleketi Rize'ye getirilerek Devlet Hastanesi Morgu'na konan er Uğur Korkmaz'ın cenazesi son yolculuğu öncesi son kez evine getirilerek helallik alındı.
Kayseri'deki patlamada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Rizeli er Uğur Korkmaz'ın cenazesi dün hava yolu ile getirildiği Trabzon'dan kara yolu ile memleketi Rize'ye getirildi.
Rize Devlet Hastanesi morguna konulan cenaze bugün sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak Tophane mahallesindeki evine getirildi.
Burada tekbir ve dualarla karşılanan şehit cenazesine annesi Seher ve babası Yılmaz Korkmaz sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Uğur Korkmaz'ın cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Rize Sahil Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal, Osman Aşkın Bak, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada cenaze namazı kılınan Şehit Uğur Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın kıldırdığı namazın ardından Tophane Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
ERZURUM ŞEHİDİNE AĞLADI
Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Arif Tuğ, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan Mahallesinde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Arif Tuğ'un naaşı, toprağa verilmek üzere Çamlıalan Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Tuğ'un Türk bayrağına sarılı naaşına yakınları sarılarak gözyaşları döktü.
Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Çamlıalan Camisinin avlusuna getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Piyade Çavuş Arif Tuğ, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Şehidin babası Haydar Tuğ, 'vatan sağ olsun' diyerek eşi ve diğer çocuklarını teskin etmeye çalıştı.
Şehidin cenaze namazına, Sağlık Bakan Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve çok sayıda Erzurumlu katıldı. Bekar olan Piyade Çavuş Arif Tuğ'un 4 çocuklu ailesinin en büyüğü olduğu, terhisine 53 gün kaldığı belirtildi.
kaynak:habertürk
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