Türkiye'de çay üretiminin merkez üssü olan Rize'yi yeni bir ürünle tanıştıran Çaykur, 'Stevia' olarak bilinen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rize Şekeri' ismini verdiği ürün için fabrika kurulum çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. 5 yıla yakın bir süredir devam eden deneme üretimlerinin ardından başarıya ulaşılan stevianın üretim ayağından sonra fabrikasyon işlemleri için de ÇAYKUR tarafından sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

2018'DE AÇILACAK

Eş zamanlı olarak yatırımlarına devam eden ÇAYKUR, dünyanın en modern, en kapsamlı ve en büyük çay paketleme fabrikası, yüksek kapasiteli yaş çay fabrikaları ve mevcut yaş çay fabrikalarının kapasite artırımlarının yanı sıra Stevia'nın fabrikası için de çalışma yürütüyor. Fabrika için bu konuda dünyada önde gelen Çinli bir firma ile yapılan anlaşma neticesinde ÇAYKUR Cumhuriyet Fabrikası hinterlandındaki alana kurulan Stevia Fabrikası'nın 2018 yılında devreye alınacağı belirtildi.

FABRİKANIN KAPASİTESİ YILLIK 50 BİN TON OLACAK

Fabrikanın kapasitesinin şimdilik yıllık 50 ton olacağını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, proje danışmanı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Kola, Çaykur Teknik Daire Başkanları ile birlikte son aşamaya gelen fabrika çalışmalarını denetledi.

ÇAYKUR olarak 5 yıldır deneme üretimi gerçekleştirdiklerini, ürünün yılda iki kez hasat edildiğini ve dekardan 4 ton seviyelerinde ürün elde edildiğini ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu "Dünya bu bitkiyi yeni yeni tanırken biz de bu pazarda kendimize yer bulmak istiyoruz. Bunun için bu alanda dünyada önde gelen Çinli bir firma ile anlaşma yapmıştık. Fabrika kurma çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Şayet önemli bir olumsuzluk olmaz ise gelecek yıl üretimine başlayacağız inşallah" dedi.

STEVIA ŞEKER OTU OLARAK BİLİNİYOR

Şeker Otu bitkisi olarak bilinen 'Stevia' Paraguay menşeli bir bitki olarak biliniyor. Dünya'da kullanımı her geçen gün artan Stevia bitkisinin şu an 5 milyar dolarlık bir pazarı bulunuyor. Fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra şekere oranla 300-400 kat daha tatlandırıcı özellik kazanabiliyor. Ancak sıfır kalori ve sıfır proteini içeren Stevia bitkisi 'Asrın Bitkisi' olarak belirtiliyor.

Stevia bitkisi diyabet, hipertansiyon ve obezite tedavisi için de kullanılırken, şeker otu, doğal bir tatlandırıcı görevi yapıyor. Dildeki tat alma hücrelerine yüzde 400 tatlıymış gibi hissettiren şeker otu, hiç şeker ihtiva etmiyor. Bu nedenle diyabet hastaları tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Kaynak: haberinburada