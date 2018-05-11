RİZE'DE KONUŞAN İNCE, HEMŞEHRİLERİNE ERDOĞAN'IN MESAJINI İLETTİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Rize mitinginde vatandaşlara seslendi. Annesinin Rizeli olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan İnce, Erdoğan ile yaptığı görüşme ile ilgili ilginç bir detay paylaştı.
İnce şunları söyledi:
Bütün rakiplerime gittim başarılar diledim. Hiç kimseyi ayırmadan. Hatta hepimiz Müslümanız. Geçen akşam Sayın Erdoğan'la konuşurken, selam söyle hemşehrilerime dedi. Üzerimde kalmasın, onu da ileteyim.
"ÖNCE İÇERİDE BİRLİK OLACAĞIZ"
Biz bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz. 81 milyon iri, diri olacak. Beraber olacak. Sen beraber olacaksın ki, Batı'ya kafa tutabilesin. Fransa dini kitabımızla dalga geçiyor, güçlü bir Türkiye olsa, Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi? Allah'ın izni, milletin izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda önce içeride birlik olup, sonra Avrupa'ya karşı mücadele edeceğiz hep birlikte.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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