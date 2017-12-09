Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar
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Rize'de sıra dışı gelenek! Her yıl minareyi yere yatırıyorlar

RİZE'DE SIRA DIŞI GELENEK! HER YIL MİNAREYİ YERE YATIRIYORLAR

Rize'de 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda çığdan zarar görmemesi için 7 metrelik minare her yıl kış aylarında vatandaşlar tarafından yere yatırılıyor.

Tarih : 09 Aralık 2017, 17:50
Puan Ver : Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar(10/10)6

Rize'nin İkizdere ilçesi Karzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem her yıl uygulanıyor. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı.Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı, yaz geldiğinde de yine aynı sistemle kaldırıldı.KIŞ GELDİ, MİNARE YATIRILDI

Kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı yayladan köy ve ilçe merkezine dönmeye başlayan bölge sakinleri, bu yıl da minare için harekete geçti.Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı ve beraberindekiler, makaralı sistemi çevirerek minareyi yere yatırdı, kardan etkilenmesin diye de üzerini naylonla örttü. Köylüler, yaz aylarında yeniden gelecekleri yaylada minareyi aynı yöntemle kaldıracak."ÇOK GÜZEL BİR SİSTEM OLDU"

Köy Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Tığcı, "Bu bölge çığ alanı ve her kış büyük çığlar geliyor. Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Biz de minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Çok güzel bir sistem oldu. Yoksa her yıl 3-5 bin lira minareye masraf ediyorduk ve yazık oluyordu. Şimdi 3-4 kişi ile kışın minareyi yatırıp, yazın kaldırıyoruz. Zor olmuyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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