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Roberto Soldado: Fenerbahçe Formasına 4. Yıldızı Eklemek İstiyorum

ROBERTO SOLDADO: FENERBAHÇE FORMASINA 4. YILDIZI EKLEMEK İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado 2 gol attığı İstanbulspor maçından sonra, "Fenerbahçe formasına 4. yıldızı eklemek istiyorum" dedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Roberto Soldado: Fenerbahçe Formasına 4. Yıldızı Eklemek İstiyorum(8/10)4

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada golleri kaydeden Roberto Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ ŞANSLIYDIM"

Karşılaşmayı değerlendiren Soldado, "Sahaya çok iyi yayılan bir rakip bulduk karşımızda. Çok iyi organizasyonları vardı. Rakibimizin bu kadar direnç göstermesi, golü bulma yönünde bizi etkiledi. Rakibimiz fizik olarak düşüşe girince golü bulduk. Biraz da şanslıydım, fizik olarak düşmeye başladıklarında oyuna girdim ve golü attım" ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı değerlendiren İspanyol yıldız, "İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçti. Çok oyuncunun gelip, gittiği kulüplerde bunların olması normal. Sezon başında zorlu olacağını biliyorduk. Sonra sonuç ve oyun anlamında daha iyi bir noktaya geldiğimiz bir ilk yarıyı tamamlıyoruz. Yeni bir takıma, yeni bir ülkeye geldim, adapte olmam gerekiyordu.

Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Takım olarak birbirimizi ve yapmak istediklerimizi daha iyi anladıkça, daha iyi olacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE FORMASINA 4. YILDIZI EKLEMEK İSTİYORUM"

2018'de 4. yıldızı kazanmak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Hepimizin kafasında şu var: Bu formayla başarıya ulaşmak, şampiyon olmak ve Fenerbahçe formasına 4. yıldızı eklemek. Benim tek dileğim bu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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