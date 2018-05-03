ROBERTO SOLDADO ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, iptal edilen Beşiktaş derbisinin ardından, kariyerinde böyle bir şey ile daha önce hiç karşılaşmadığını dile getirdi.
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Roberto Soldado, iptal edilen Beşiktaş derbisini yayıncı kuruluş mikrofonlarına yorumladı.
"YAPTIĞIMIZ İŞE SAYGIMIZI GÖSTERDİK"
Yaşanan olaylarla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen Soldado, "Kariyerimde böyle bir durum yaşamamıştım. Biz isterdik ki saha içinde maç oynansın, hak eden finale yükselsin. Ama karşı taraf sahaya çıkmak istemedi. Biz bu turnuvaya, rakibimize, yaptığımız işe saygı gösterdik; buraya geldik. Ama rakibimiz gelmedi. Bu karşılaşmayı oynamak istemedi. Finale adımızı yazdırdık. İstediğimiz şekil, bu şekil değildi ama yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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