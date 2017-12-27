Robin Van Persie, 100 Liralık Vale Ücretini Bile Fenerbahçe'ye Ödetmeye Çalıştı
Messi, Real Madrid'i Yürüye Yürüye Devirdi
Suudi Arabistan Ve Bae Halkı Artık Kdv Ödeyecek
Bakan Arslan: Atatürk Havalimanı'na Avm, Konut Yapılmayacak
1 Kilo Yüzünden Hocayla Papaz Oldu
İkametgah Adresi De Tebligat Adresleri Arasına Alındı
İstanbul'da Rezidans Dairelerin Satış Fiyatı 84 Milyon Tl'yi Buldu
Engellilerin Taşıt Alımında Ötv İstisnası Sınırı Değişti
Depreme Karşı Yeni Dönüşüm Modeli Geliyor
Süper Ligin Yıldızı, Eşyalarını Toplayıp Şehri Terk Etti
Erdoğan, Sevakin Adası İçin Yol Gösterdi, Turizmci Harekete Geçti
Başbakan: Taşeron İşçiler Hangi Sendikaya Üye Olacağına Kendisi Karar Verir
Musk Duyurdu: Tesla'nın Pickup Modeli Geliyor
Tottenham, Fenerbahçe'ye Kiraladığı Janssen'i Geri İstedi
Ali Ağaoğlu'nun İtü'ye Bağışladığı Tesla Otomobil Çürümeye Terk Edildi
Talisca Benfica'ya Kapıları Kapattı
Sendikalar, Taşeron İşçiler İçin 50 Bin Kadro Daha İstiyor
Sinan Gümüş Galatasaray Tarihine Geçti!
Usta Oyuncunun Son Hali Sevenlerini Korkuttu
Kaçak Elektrikle Bitcoin Üretenlere Baskın Yapıldı

Robin van Persie, 100 Liralık Vale Ücretini Bile Fenerbahçe'ye Ödetmeye Çalıştı

ROBİN VAN PERSİE, 100 LİRALIK VALE ÜCRETİNİ BİLE FENERBAHÇE'YE ÖDETMEYE ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin başındaki en büyük dert olan Robin van Persie, gittiği mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti kulüpten almaya çalıştı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Robin Van Persie, 100 Liralık Vale Ücretini Bile Fenerbahçe'ye Ödetmeye Çalıştı(5/10)1

Fenerbahçe'nin Van Persie'den ne kadar dertli olduğunu gösteren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Hollandalı'nın sözleşmesindeki maddelere göre eşinin araba benzininden çocuklarının özel ders masraflarına kadar bütün harcamaları kulübe fatura ettiği ileri sürüldü.

100 LİRAYI BİLE KULÜBE ÖDETMEYE KALKTI

Fotomaç'ın haberine göre; tabiri caizse evinde değiştirdiği ampulün bile parasını yönetimden ödemesini isteyen Persie'nin son olarak da gittiği bir mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti masraf olarak yazdığı ancak kulüp muhasebesinin 'Faturası yok' diyerek ödemeyi reddettiği iddia edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Robin  Van  Persie  100  Liralık  Vale  Ücretini  Bile  Fenerbahçe  Ye  Ödetmeye  
Çalıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER