Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Feyenoord, taraftarı önünde Utrecht'i konuk etti. 90 dakikada sonunda ev sahibi Feyenoord, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

ROBIN VAN PERSIE 43. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Feyenoord'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nicolai Jörgensen, 43. dakikada Robin van Persie ve 69. dakikada Sam Larsson kadetti.

Bu galibiyetin ardından Eredivisie'de Feyenoord puanını 57'ye çıkarırken, Utrecht 49 puanda kaldı.

Feyenoord ligde bir sonraki hafta deplasmanda Willem II ile karşı karşıya gelecek. Utrecht ise bir sonraki hafta sahasında Groningen'i konuk edecek.

Kaynak: haberinburada