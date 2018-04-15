Putin, Ruhani'yi Arayıp Suriye'yi Vuran Koalisyona Meydan Okudu: Bir Daha Olursa Kaos Çıkar
Ruhr Derbisinde Kazanan Schalke 04!
Whatsapp'a Yeni Özellik! Silinen Fotoğraf Ve Videolar Geri Getirilecek
İskoçya Fa Cup'ta Celtic Farkı! Ezeli Rakibini Darmadağın Ettiler
Trump'a Kongreden Suriye Uyarısı: Bu Şekilde İleri Gidemezsin!
Robin Van Persie Attı, Feyenoord Kazandı
Ortadoğu'yu Karıştıracak Çağrı: Suriye Yetmez, İran'ı Da Vurun!
Göztepe, Bursaspor Engelini Rahat Geçti
İtalya'da Napoli, Deplasmanda Milan İle Golsüz Berabere Kaldı
Abd'de Ünlü Bir Avukat İklim Değişikliğini Protesto İçin Kendini Yaktı
Şişli Teşvikiye Camii'nde Yangın Çıktı
Doğubayazıt'ta Operasyon! 8 Terörist Öldürüldü
E-5'te Feci Kaza! Trafik Kilit: 4 Ölü, 1 Yaralı
Aziz Yıldırım'a Olay Tepki: Futbolcu Alma, Arsa Al
Ev Alacaklar Dikkat! 185 Lira Taksitle Konut Fırsatı Geliyor
Kayınpederini Öldürüp Ev Sahibini Yaralayan Cezaevi Firarisinin İlk İfadesi: Namusum İçin Yaptım
Başağrısı İle Hastaneye Gitti, Kafatasını Çıkarıp Tümörü Temizlediler
Dayanılmaz Acı! Üç Tabut Yan Yana, Gözyaşları Sel Oldu
Abd Operasyonun Ardından Suriye Kararını Duyurdu
Ab'den Fetö'ye Şok! Terör Örgütü Tanımını İlk Kez Kullandılar

Robin van Persie attı, Feyenoord kazandı

ROBİN VAN PERSİE ATTI, FEYENOORD KAZANDI

Hollanda Ligi Eredİvisie'de van Persie'nin formasını giydiği Feyenoord, sahasında Utrecht 3-1 mağlup etti.

Tarih : 15 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Robin Van Persie Attı, Feyenoord Kazandı(8/10)4

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Feyenoord, taraftarı önünde Utrecht'i konuk etti. 90 dakikada sonunda ev sahibi Feyenoord, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

ROBIN VAN PERSIE 43. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Feyenoord'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nicolai Jörgensen, 43. dakikada Robin van Persie ve 69. dakikada Sam Larsson kadetti.

Bu galibiyetin ardından Eredivisie'de Feyenoord puanını 57'ye çıkarırken, Utrecht 49 puanda kaldı.

Feyenoord ligde bir sonraki hafta deplasmanda Willem II ile karşı karşıya gelecek. Utrecht ise bir sonraki hafta sahasında Groningen'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Robin  Van  Persie  Attı  Feyenoord  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER