Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie karşılaşma öncesi GFB taraftar grubu tarafından tribüne davet edilince, diğer sarı-lacivertli taraftarlar ise bu durumu ıslıklayarak protesto etti.

Fenerbahçe'de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla son günlerde taraftarın yoğun eleştirisine maruz kalan Robin van Persie bu kez Kasımpaşa maçı öncesi taraftarı ikiye böldü. Takımların ısınmaya çıktığı dakikada saha içinde bulunan Hollandalı yıldız GFB taraftar grubu tarafından tribüne davet edildi. Persie'nin tribüne gittiğini gören binlerce sarı-lacivertli taraftar ise bu durumu ıslıklayarak protesto etti.

GENÇ AHMETHAN'A SEVGİ SELİ

Van Persie'nin ardından Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ahmethan'ı tribüne çağıran Fenerbahçe taraftarı, genç yıldızı alkışlayarak motive etti. Ahmethan da bu sevgiye armayı öperek karşılık verdi.

MAÇ ÖNCESİ 'IŞIK' ANLAŞMAZLIĞI

Kasımpaşa maçına oldukça ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarında bir düşünce ayrılığı daha yaşandı. Bir grup taraftar telefonun flaşlarını açarak ışık gösterisi yapmak isterken, bir grup taraftar 'Tribünde telefon istemiyoruz" diye bağırdı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN GALATASARAY TARAFTAR GRUBU ULTRASLANA KÜFÜR

Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi Galatasaray taraftar grubu Ultraslana, "Fenerbahçe Ultraslanı ... ... " şeklinde tezahüratta bulundu.

Kaynak: haberinburada