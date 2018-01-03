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Robin Van Persie Tatil Paylaşımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi: Daima Hazırım

ROBİN VAN PERSİE TATİL PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ: DAİMA HAZIRIM

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, olay yaratan tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 20:20
Puan Ver : Robin Van Persie Tatil Paylaşımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi: Daima Hazırım(5/10)1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin olaylı yıldızı Robin van Persie, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla daha sarı lacivertli taraftarları adeta çileden çıkarttı.

PAYLAŞTIĞI TATİL FOTOĞRAFLARIYLA ADETA NİSPET YAPIYOR

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Hollandalı futbolcu, takım arkadaşları zorlu maçlara çıkarken paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adeta nispet yapıyor.

"DAİMA HAZIRIM"

Devre arası kamp kadrosuna katılıp katılmayacağı merak konusu olan Robin van Persie, son olarak bir teknede deniz gözlüğü ve can yeleğiyle çektirdiği fotoğrafa "Daima hazırım" mesajı yazdı.

Hollandalı yıldızın bu mesajı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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