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Robin Van Persie'nin Menajeri: Çözüm İçin Yönetimle Görüşeceğiz
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Robin van Persie'nin Menajeri: Çözüm İçin Yönetimle Görüşeceğiz

ROBİN VAN PERSİE'NİN MENAJERİ: ÇÖZÜM İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞECEĞİZ

Fenerbahçe'de iyice gözden düşne Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos, "Kulüple konuşup iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm için yönetim ile görüşme yapacağız" dedi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 23:50
Puan Ver : Robin Van Persie'nin Menajeri: Çözüm İçin Yönetimle Görüşeceğiz(10/10)6

Fenerbahçe'de bu sezon sadece iki maçta forma giyebilen ve sarı lacivertli takımdaki geleceği büyük merak konusu olan Robin van Persie için menajeri Kees Vos'tan flaş açıklamalar geldi. Vos, Van Persie'nin takımdaki geleceği için Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapacaklarını belirtti.

"İKİ TARAF İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Hollanda basınına konuşan Vos, "Teorik olarak Robin, devre arasından sonra Fenerbahçe'de oynayabilir. Ama bir süre çalışmaktan uzak olduğu da bir gerçek. Kulüple konuşup iki tarafında kabul edeceği bir çözüm için yönetim ile görüşme yapacağız. O zamana kadar van Persie çalışmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

"EĞER FENERBAHÇE'DEN AYRILIRSAK..."

Van Persie'nin eski takımı Feyenoord'a dönüp dönmeyeceği hakkında da konuşan Kees Vos, "Şu an başka bir kulüp hakkında konuşamayız. Eğer Fenerbahçe'den ayrılırsak, o zaman tüm opsiyonlar açık olur. İyi bir karar vermek için zamanı bekliyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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