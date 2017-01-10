

Montaj alanında öncü firmalardan olan Foxconn tüm fabrikalarını tamamen robotlara emanet edecek gibi gözüküyor. Robot İşçi konusunda bir hayli istekli ve emin adımlar attığı görülen şirketin otomasyon odaklı planları, binlerce çalışanı işsiz bırakabilir. Bu da yakın gelecekte insanların korkulu rüyası bir fantazinin gerçeğe dönüşeceğinin en büyük işareti olarak göze çarpıyor.



Foxconn, yapmış olduğu açıklamalarda bir tarafı heyecanlandırırken bir başka kısmı da bir hayli üzdü. Üretim bantlarına 40 bin robot yerleştirildiğini ve ileride tamamen otomasyona geçmiş bir fabrika olma hedefinde olduklarını açıkladı. Bu ciddi açıklamaların ardından herkesin aklında önemli bir soru kaldı; peki, şirketin bu hedefinin etkileri neler olacak?



Foxconn'un tamamen otomasyona geçeceği ve Robot İşçi çalıştıracağı bir gerçek. iPhone akıllı telefonların ana montaj şirketi Tayvan merkezli şirke, iPhone 6 modelinin çıkışından bu yana iş gücünün yarısını robotlara emanet etmiş durumda ve gidişat robotların insanları işsiz bırakacağı şekilde ilerliyor. Kısaca firma robotları insanlara tercih etmekten dolayı bir hayli memnun görünüyor.



Foxconn Otomasyon Teknolojisi Geliştirme Komitesi genel müdürü Dai Jia-peng, üç aşamalı bir plan başlattıklarını yapmış olduğu açıklamalarda belirtiyor. Açıklamalara bakıldığında montaj şirketinin ilk aşamada yaptığı değişiklik çalışan pozisyonlarını otomatikleştirilmiş iş istasyonları ile değiştirmek olduğu yönünde. Bu aşamada tehlikeli ve hoşa gitmeyen işler öncelikli olarak ele alındı. Bu sayede şirket iş kazalarının da önüne geçmek istemesiyle artı puan kazandı diyebiliriz.



İkinci aşamaya gelecek olursak; tüm ürün bantları tamamen otomasyona geçirilmek isteniyor. Bu aşamada, robot ve insan çalışanların bir arada yer aldığı üretim bantlarının da değiştirilmesi planlanıyor. Kısacası Robot İşçiler insan işçilere tercih ediliyor. Şirket bu aşamayı şimdiden Apple ürünlerinin olmadığı; hepsi bir arada bilgisayar, LCD monitör üreten bazı fabrikalarının bantlarında gerçekleştirmiş durumda.



Şimdilik üç aşamadan oluşan planlamada sonuncuya gelecek olursak: tüm fabrikaların üretim, lojistik, test ve inceleme süreçleriyle görevlendirilmiş en az sayıda çalışanla tamamen otomasyona geçmesi nihai hedef olarak gösteriliyor. Yani sadece üretim bantlarından değil, fabrikaların tamamından bahsediliyor. Eğer şirket bu planlarını tamamlarsa binlerce çalışanın işsiz kalması kesinlik kazanacak. Şimdilik Tayvan'da sadece bir şirketten binlerce kişinin işsiz kaldığını düşünürsek ilerleyen yıllarda bu sistemin yaygınlaşmasıyla işsizlik bir hayli artacak gibi görünüyor.



Öte yandan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Apple'ın üretimini ABD'ye taşıması konusunu gündeme getirmiş ve bunu kesinlikle istemişti. Apple CEO'su Tim Cook'un ise, Foxconn ve Pegatron'a iPhone üretimini ABD'ye taşıma olasılığını araştırmalarını istediği ileri sürülmüştü ki Foxconn bu istekle ilgili görüşüldüğünü kabul etti. Cook'un bu isteği uygulamanın pratik olmadığı görüşünde olduğu söyleniyor. Bakalım robot işçiler ilerleyen günlerde gerçekten insanların yerini alabilecek mi?