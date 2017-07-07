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rock band 4 güncellendi

ROCK BAND 4 GÜNCELLENDİ

Rock Band 4'e yeni şarkılar eklenerek güncellendi. Bu oyuna eklenen şarkıları ve tahmini fiyatları sizler için araştırdık.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 11:44
Puan Ver : Rock Band 4 Güncellendi(8/10)6


Guitar Heroile çıkış yapan müzik oyunları, popüler seriyi takip eden oyunlarla birlikte bir türe dönüşmüştü. Guitar Hero ile birlikte en iyi müzik oyunlarından biri de Rock Band. Bu serinin 4. oyunu da müzik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Harmonix'in bu haftaki genişleme paketi ileRock Band 4 için yeni şarkılar eklendi.



Genişleme paketi, sevilen heavy metal gruplarından Disturbed'in ‘Down with the sickness' şarkısı ile açılışını yapacak. Ancak bu şarkı, seriye yeni eklenmiş bir şarkı değil. ‘Down with the sickness' Rock Band 2 veRock Band VR oyunlarında da yer almıştı.



Haftanın diğer şarkısı ise Ghost'un Cirice adlı eseri olarak belirlenmiş. Ghost, Cirice adlı eseri ile 2016 Grammy Ödülleri'nde en iyi metal performansına layık görülmüştü.



İki şarkının da heavy metal türünde olduğu genişleme paketinin fiyatı açıklanmadı. Ancak diğer örneklere bakıldığında şarkı başına 2 Dolar gibi bir fiyat biçilmesi bekleniyor. Rock Band'in genişleme paketi kütüphanesinde 1800‘ün üzerinde şarkının bulunduğunu belirtelim.



 



 



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