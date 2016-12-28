

Reddit'te ortaya çıkan bir söylentiye göre Batman oyunlarının yapımcısı Rocksteady, yeni bir Superman oyunu üzerinde çalışıyor. Peki uzun bir aradan sonra gelen yeni Superman oyunu nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Oyun sektöründe en kötü uyarlama yapılmış oyunlara baktığımızda şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi Superman oyunları. DC Universe'un her ne kadar başarılı birçok oyunu bulunsa da, Superman serisine yapılan oyunlar birçok eleştiriye konu olmuş, hatta oyunun maliyetinin bile karşılanamadığına dair söylentiler gün yüzüne gelmişti. İlk Superman video oyunu 22 Aralık 1987 tarihinde çıkışını yapmıştı. Bireysel Superman oyunlarının yanında LEGO oyun serilerinde ve Justice League oyunlarında Superman'i birçok kez görmüştük. Son bireysel oyunu 2006 yılında çıkışını yapan seri, ortaya çıkan bir söylenti ile tekrar gün yüzüne çıkıyor.



Reddit sitesinde bulunan TheLeakguin adlı kullanıcı daha önce WB Games Montreal'in yeni Batman oyunu üzerinde çalıştığına dair bilgiler paylaşmıştı. Kullanıcı bu kez de Rocksteady'nin gelecekte olan planları hakkında birkaç söylenti ortaya attı. TheLeakguin'in paylaştıklarına göre Rocksteady, Batman'in son oyununun ardından yeni bir Superman oyunu için çalışmalar başlatmış. Paylaşılan bilgiler bununla da sınırlı değil. TheLeakguin'e göre yeni Superman oyununun The Game Awards 2016'da duyurulma gibi bir planı da varmış. Oyunun duyuru bilgileri hakkında paylaştıklarının yanında oyunun içeri ile birkaç bilgi de paylaşmayı ihmal etmeyen TheLeakguin'e göre oyunda Superman'i durdurabilecek birçok düşman olacak. Lex Luthor ve Metallo gibi düşmanların yanında oyunda Superman'in güçlerini yok sayabilen kıyafetler ile donatılmış düşmanlar da oyunda olacak.



Ayrıca oyunun en can alıcı noktası olarak Superman'in kıyafetleri olarak söyleniyor. Eskilerden en son çıkan Supermen kostümlerine kadar birçok farklı kostümü bulunduracağı iddia edilen oyunda giydiğiniz kıyafetlere göre farklı güçler de elde edeceksiniz. Fakat geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Rocksteady yeni oyunları hakkında bilgi vermekten kaçacaklarını belirtmişti. Böyle bir sızıntının olması mümkün mü bunu zaman gösterecek.



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