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Rodallega: Trabzonspor Benim İçin Bir Nimet
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rodallega: trabzonspor benim için bir nimet

RODALLEGA: TRABZONSPOR BENİM İÇİN BİR NİMET

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega, bordo-mavililerde futbol oynamanın bir nimet olduğunu, yeni takım arkadaşlarıyla meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.

Tarih : 04 Şubat 2017, 13:49
Puan Ver : Rodallega: Trabzonspor Benim İçin Bir Nimet(10/10)9


Trabzonspor'un ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Hugo Rodallega hırs küpü. Antrenmanlarda ki çalışma temposu ve yaptığı gol vuruşlarıyla dikkat çeken Kolombiyalı oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Osmanlıspor maçını iple çekiyor.



Trabzonspor'da futbol oynamanın kendisi için bir nimet olduğunu belirten Hugo Rodallega, camianın ve taraftarların kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğunu vurguladı. Akhisar Belediyespor'a her zaman minnettar olacağını belirten golcü oyuncu, "Trabzonspor'da oynamak benim için bir nimet. Trabzonspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Önemli bir fırsat yakaladım. Yeni takım arkadaşlarımla yeni meydan okumalar için tüm güçümle mücadele edeceğim. Hocamızla ve takım arkadaşlarımla birlikte Trabzonspor'a neşe getirceğimize inanıyorum" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rodallega  Trabzonspor  Benim  İçin  Bir  Nimet    haber

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