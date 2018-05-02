RODRİGUES DEĞERİNE DEĞER KATTI! İŞTE GENÇ YILDIZIN BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir gol atan genç yıldız Garry Rodrigues'in fiyatı 17 milyon eurodan 20 milyona çıktı.
Devre arasında Rodrigues için Newcastle United 17 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak yönetim, şampiyonluğa gidildiği için ocak ayında yapılan teklifleri kabul etmeyeceğini iletti.
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ TAKİPTE
Birçok karşılaşmada Avrupa'nın önemli kulüpleri, onun için scoutlarını Türkiye'ye gönderdi. Son olarak Beşiktaş derbisinde Newcastle, West Ham ve Lyon temsilcileri tribündeydi ve hepsi olumlu rapor verdi. Derbide harika bir performans sergileyen Rodrigues, açılış fiyatını 17 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Yaz aylarındaki transfer döneminde Galatasaray'a onun için birçok teklif gelecek.
Kaynak: haberinburada
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