

Bespoke araç terziliği, mühendisliği ve işçilik özellikleri, Rolls-Royce siparişi veren tüm duayenlerin kişisel istek ve arzularına en mükemmel şekilde uyacak bir araç sahibi olacakları gerçeğini adeta gözler önüne seriyor. Kısacası, Bespoke'un Rolls-Royce demek olduğuna şahit oldular.







'Dünyanın ilk elmas kaplamalı boyasıyla boyanmış Elegance modelini sergileyerek sadece onların "hayalin ötesini yaratabileceklerini" ve lüks araç anlayışlının geldiği son noktayı gösterdi.







kaynak:ahaber