Portekiz basınından Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia geldi.

ROMA BEKLEMEDE

Record'un haberine göre Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu için Roma da devreye girdi. Haberde Fikret Orman'ın Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu yerine Benfica'ya 10 milyon euro önerdiği kaydedilirken, İtalyan ekibinin de bu miktarı bulduğu ve genç isim için beklemeye geçtiği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada