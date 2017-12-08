ROMA, BEŞİKTAŞLI TALİSCA İÇİN DEVREYE GİRDİ
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı yıldız futbolcu Anderson Talisca için İtalyan ekibi Roma'nın da devreye girdiği belirtildi.
Portekiz basınından Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia geldi.
ROMA BEKLEMEDE
Record'un haberine göre Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu için Roma da devreye girdi. Haberde Fikret Orman'ın Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu yerine Benfica'ya 10 milyon euro önerdiği kaydedilirken, İtalyan ekibinin de bu miktarı bulduğu ve genç isim için beklemeye geçtiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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