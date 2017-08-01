ROMA, CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA REZAN ÇORLU'YU DA TRANSFER ETTİ
Roma'da sportif direktörlük görevine gelmesinin ardından transfere başlayan ve Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran Monchi, radarında bulunan bir başka Türk futbolcu Rezan Çorlu'yu da transfer etti.
DANİMARKA'DA FORMA GİYİYORDU
Danimarka'da Brondby forması giyen ve Danimarka Milli Takımları'nda boy gösteren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rezan Çorlu, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzaladı.
İmza sonrası konuşan Rezan Çorlu, Elbette Brondby'e veda etmek zor. 4 yıldan bu yana burada futbol oynuyorum. Brondby taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Bu değişmeyecek. Ancak Roma'ya hayır demek zordu" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı
- Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu
- Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı
- Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı
- Dolandıramadıkları Kadını Tehdit Ettiler: Seni Pişmiş Tavuk Yapacağız
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dört Koldan Stoper Arayan Kartal'ın Son Adayı İspanya'dan
- Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı
- Melo'nun Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Türkiye'den İki Teklif Aldım
- Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
- Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar