Roma, Cengiz Ünder'den Sonra Rezan Çorlu'yu Da Transfer Etti
Mescid-İ Aksa'yı İşgal Eden İsrail, Şimdi De Patrikhanenin Mallarına El Koydu
Dört Koldan Stoper Arayan Kartal'ın Son Adayı İspanya'dan
Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı
Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı
Melo'nun Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Türkiye'den İki Teklif Aldım
12 Yıl Önce Kaybolan Çiftin Cesetleri Arabalarının İçinde Nehrin Dibinde Bulundu.
Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor
Şiddetli Dolu'da Hasar Gören Uçağı İstanbul'a İndiren Pilota Rusya Talip Oldu
İsrail, Plajlarını Türk Kumuyla Dolduracak!
Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi
Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu
Yeni Doğan Bebeğin Karnından İkizi Çıktı!
Otogaza 20 Kuruş Zam Geliyor
Cinsiyet Değiştirip Erkek Olan Kadın Doğum Yaptı
Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı
Pakistan'da Siyasetten Ömür Boyu Men Edilen Navaz Şerif Sonrası Dönem Başladı
Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı

ROMA, CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA REZAN ÇORLU'YU DA TRANSFER ETTİ


Roma, Cengiz Ünder'den Sonra Rezan Çorlu'yu Da Transfer Etti
Tarih : 01 Ağustos 2017, 21:00
Puan Ver : Roma, Cengiz Ünder'den Sonra Rezan Çorlu'yu Da Transfer Etti(9/10)5

Roma'da sportif direktörlük görevine gelmesinin ardından transfere başlayan ve Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran Monchi, radarında bulunan bir başka Türk futbolcu Rezan Çorlu'yu da transfer etti.

DANİMARKA'DA FORMA GİYİYORDU

Danimarka'da Brondby forması giyen ve Danimarka Milli Takımları'nda boy gösteren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rezan Çorlu, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzaladı.

İmza sonrası konuşan Rezan Çorlu, Elbette Brondby'e veda etmek zor. 4 yıldan bu yana burada futbol oynuyorum. Brondby taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Bu değişmeyecek. Ancak Roma'ya hayır demek zordu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Roma  Cengiz  Ünder  Den  Sonra  Rezan  Çorlu  Yu  Da  Transfer  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER