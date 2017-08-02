Carrefoursa, Migros Ve Kipa'nın 20 Mağazasını Satın Alıyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu
Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
Şehit Binbaşı, ''devletin Bana İhtiyacı Var'' Deyip İstifasını Geri Çekmiş
Tff Yönetimi, Romanya'ya Giderek Milli Takım İçin Lucescu'yla Görüştü
Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı
Katar, 7 Savaş Gemisi Siparişi Verdi
Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi
Yaş Toplantısı Sona Erdi! 3 Kuvvet Komutanı Da Değişti
Darbeciler Hapiste İmaj Değiştirdi
Suudi Arabistan, Kuracağı Tatil Beldelerinde Kıyafet Yasağını Kaldıracak
Trabzonspor'a Dönen Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye Şike Göndermesi Yaptı
Yaş'ta İlk Kez Başbakan'ın Konuşması Basınla Paylaşıldı
Spartak Moskova, Fenerbahçeli Roman İçin Yaptığı Teklifi Arttırdı
Önce Elini Kaptırdı, Kurtaramayınca Vücudunda Kırılmayan Kemik Kalmadı
Ayosafya'ya Gelen İki Kişi Aniden Namaza Durdu
Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
Fikret Orman'dan Demirören'e: 10 Milyon Lira Verin Şenol Güneş'i Alın
Müritlerinin Öldürdüğü Hoca Davasında Yıllar Sonra Beraat Kararı
Filmleri Aratmayan Operasyon! Polis, Polisi Böyle Gözaltına Aldı

Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi

ROMA, EFSANE FUTBOLCULARI TOTTİ'NİN SON MAÇTAKİ FORMASINI UZAYA GÖNDERDİ

İtalyan devi Roma, efsane futbolcuları Francesco Totti'nin, 28 Mayıs'ta son kez oynadığı maçtaki formasını uzaya gönderdi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi(7/10)3

Roma, efsane oyuncusu Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.

SON KEZ GENOA MAÇINA ÇIKTI

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski futbolcusu Totti'nin anısını yaşatmak amacıyla, 28 Mayıs'ta Genoa'ya karşı oynanan maçta giydiği 10 numaralı formasının uzaya gönderildiği bildirildi.

Formayı taşıyan "Vega" isimli roketin, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığı belirtildi.Totti, 25 sezon boyunca forma giydiği Roma'da kariyerine yönetici olarak devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Roma  Efsane  Futbolcuları  Totti  Nin  Son  Maçtaki  Formasını  Uzaya  Gönderdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER