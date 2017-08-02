ROMA, EFSANE FUTBOLCULARI TOTTİ'NİN SON MAÇTAKİ FORMASINI UZAYA GÖNDERDİ
İtalyan devi Roma, efsane futbolcuları Francesco Totti'nin, 28 Mayıs'ta son kez oynadığı maçtaki formasını uzaya gönderdi.
Roma, efsane oyuncusu Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.
SON KEZ GENOA MAÇINA ÇIKTI
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski futbolcusu Totti'nin anısını yaşatmak amacıyla, 28 Mayıs'ta Genoa'ya karşı oynanan maçta giydiği 10 numaralı formasının uzaya gönderildiği bildirildi.
Formayı taşıyan "Vega" isimli roketin, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığı belirtildi.Totti, 25 sezon boyunca forma giydiği Roma'da kariyerine yönetici olarak devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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