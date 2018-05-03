ROMA KULÜBÜNDEN UEFA'YA AĞIR ELEŞTİRİ: FİNALDE OLABİLİRDİK
Liverpool'u 4-2 mağlup etmesine rağmen Şampiyonlar Liginden elenen Roma Sportif Direktörü Monchi, maçın adından hakemi ve UEFA'yı eleştirdi.
Roma'nın sportif direktörü Monchi, Liverpool'u 4-2 mağlup etmelerine karşın ilk maçı 5-2 kaybetmeleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından önemli açıklamalar yaptı.
İşte Monchi'nin açıklamaları:
"Artık İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Sadece Roma'ya değil aynı şeyler Juventus'a da yapıldı. Artık sesimizi yükseltmenin zamanı geldi. Bu gece olanlar çok garipti"
FİNAL DEĞİŞEBİLİRDİ
Şampiyonlar Ligi'nde VAR olmalıydı. UEFA'nın neden istemediğini anlamıyorum. VAR ile finalin adı Bayern Münih-Roma olabilirdi."
İSPANYOLUM AMA...
"Anfield'da üçüncü gol ofsayttı. Burada iki net penaltımız verilmedi. Ben bir İspanyolum ama İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Çünkü bu normal değil"
Kaynak: haberinburada
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