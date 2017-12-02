Roma'nın SPAL'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Eusebio Di Francesco, ilk 11'de sahaya sürdüğü ve 64 dakika görev verdiği Cengiz Ünder'in tercih hataları yaptığını vurguladı.

"FİNAL TERCİHLERİNDE HATA YAPIYOR"

Maçın ardından açıklama yapan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder henüz doğru tercihleri yapamıyor. Atak geliştirmede yardımcı oluyor ancak final tercihlerinde hata yapıyor." ifadelerini kullandı.

13 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon euroya transfer olan 20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 7 maçta 300 dakika sahada kaldı.

Kaynak: haberinburada