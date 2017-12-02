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Roma Teknik Direktörü, Cengiz Ünder'i Eleştirdi: Hata Yapıyor

ROMA TEKNİK DİREKTÖRÜ, CENGİZ ÜNDER'İ ELEŞTİRDİ: HATA YAPIYOR

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, SPAL'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder'in final tercihlerinde hatalar yaptığını söyledi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Roma Teknik Direktörü, Cengiz Ünder'i Eleştirdi: Hata Yapıyor(7/10)3

Roma'nın SPAL'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Eusebio Di Francesco, ilk 11'de sahaya sürdüğü ve 64 dakika görev verdiği Cengiz Ünder'in tercih hataları yaptığını vurguladı.

"FİNAL TERCİHLERİNDE HATA YAPIYOR"

Maçın ardından açıklama yapan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder henüz doğru tercihleri yapamıyor. Atak geliştirmede yardımcı oluyor ancak final tercihlerinde hata yapıyor." ifadelerini kullandı.

13 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon euroya transfer olan 20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 7 maçta 300 dakika sahada kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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