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Roma'da Oynayamayan Cengiz Ünder, Torino'ya Gidiyor

ROMA'DA OYNAYAMAYAN CENGİZ ÜNDER, TORİNO'YA GİDİYOR

İtalyan ekibi Torino, Roma'da forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katacak.

Tarih : 20 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Roma'da Oynayamayan Cengiz Ünder, Torino'ya Gidiyor(10/10)6

İtalya'ya büyük umutlarla giden ve Roma forması altında sezona iyi başlayan Cengiz Ünder, ilerleyen haftalarda yedek kulübesine mahkum olmuştu. Ve, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan milli oyuncu gözden düştü. Kiraya verilecek Cengiz'in yeni takımı belli oldu.

TORINO HAREKETE GEÇTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Torino, genç oyuncunun kiralanması için harekete geçti. Genelde Schick, El Shaarawy, Gerson gibi isimlerin arkasında yedekte bekleyen Cengiz, Torino'ya transferiyle birlikte daha fazla forma giyme şansı bulabilir.

GİTMESİ KESİN GİBİ

Fakat sportif direktör Monchi'nin şimdilik bu transfere karşı çıktığı ve son kararın Cengiz'le görüşüldükten sonra verileceği kaydedildi. Ancak, genç oyuncunun Torino'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon toplam 9 lig maçında 313 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncusu gol katkısı yapamamıştı. Cengiz için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede oldukları iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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