ROMA'DA OYNAYAN CENGİZ ÜNDER, TOTTENHAM MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI
İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Tottenham'ı 3-2 yendikleri hazırlık maçında ilk golünü attı.
Tottenham ile Roma, RB Arena'da karşı karşıya geldi. Hazırlık maçının galibi 3-2'lik skorla Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Diego Perotti, 70. dakikada Cengiz Ünder ve 90. dakiada Marco Tumminnello oldu. Tottenham'ın golleri 87. dakikada Harry Winks ve 90. dakikada Vincent Janssen'den geldi.
CENGİZ İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Cengiz Ünder, mücadeleye yedek başlarken 46. dakikada Roma formasıyla ilk maçına çıktı ve golü buldu.
Roma, bir sonraki hazırlık maçında Juventus ile 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim
- Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı
- Üç Büyüklerin İstediği Samir Nasri, Roma'ya Gitmeye Hazırlanıyor
- Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
- Başkan Paris Seferi İçin Yetki Verdi: Salı Günü Transferi Bitirin
DÜNYA HABERLERİ
- Sperm Sayısı 50 Yılda Yüzde 50 Azaldı! İnsanlığın Sonu Gelebilir
- Charlie Bebeğin Ötenazi Hakkı İçin Ailesi Mahkemeden Gelecek Kararı Bekliyor
- Alman Polisi, Her Yerde 16 Yaşındaki Ceylan'ı Arıyor!
- Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidiler!
- 50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar