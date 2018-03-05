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Romalı Cengiz, 180 Milyon Euroluk Mbappe ile Zirve Yarışı Veriyor

ROMALI CENGİZ, 180 MİLYON EUROLUK MBAPPE İLE ZİRVE YARIŞI VERİYOR

İtalya'yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken 180 milyon euroluk transfer Mbappe ile zirve yarışı veriyor.

Tarih : 05 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Romalı Cengiz, 180 Milyon Euroluk Mbappe İle Zirve Yarışı Veriyor(7/10)3

Roma forması ile her hafta yeni bir gole imza atan Cengiz Ünder, 2018 yılında attığı 6 gol ve yaptığı bir asistle, majör liglerin skora en fazla katkı yapan 21 yaş altı oyuncusu durumuna geldi.

MBAPPE İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

PSG'den Mbappe (4 gol, 3 asist) ile zirveyi paylaşan genç yetenek, Verona, Benevento, Udinese, Shakhtar Donetsk sonrası Napoli ağlarını da havalandırmayı başardı. Listenin üçüncü sırasında ise Milan'da 2018 yılında 5 gol, 1 asist yapan 20'lik Cutrone yer aldı. Öte yandan 20 yaşındaki milli futbolcu, yeni yılda sadece 616 dakika süre almasına rağmen 6 gol atıp, 1 asist yaparken, her 88 dakikada bir skora etki etti. Enes Ünal ise 2 gol, 2 asistle bu sürecin en iyi 7. ismi olmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GOL ATAN EN GENÇ TÜRK FUTBOLCU OLDU

22 Şubat'ta oynanan Shakhtar maçında Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Cengiz, bu gol ile de Türk futbol tarihine geçmişti. 13.5 milyon Euro karşılığında Roma'nın yolunu tutan Cengiz, 20 yaş, 7 ay, 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Cengiz, Hakan Çalhanoğlu'nun rekorunu 16 günle kırmayı başarmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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