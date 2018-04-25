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Roma'nın Umudu Yeni Bir Barcelona Dönüşü!
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Roma'nın Umudu Yeni Bir Barcelona Dönüşü!

ROMA'NIN UMUDU YENİ BİR BARCELONA DÖNÜŞÜ!

İtalyan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'a 5-2 yenilen Roma'nın, Barcelona eşleşmesindeki gibi Olimpiyat Stadı'nda geri dönüşe ihtiyacı olduğu görüşünde birleşti.

Tarih : 25 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Roma'nın Umudu Yeni Bir Barcelona Dönüşü!(9/10)5

La Gazzetta dello Sport gazetesinde, Liverpool deplasmanından 5-2 mağlup ayrılan Roma için "Olimpiyat Stadı'nda bir geri dönüşe daha ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazetede, "Şampiyonlar Ligi finali uzak görünüyor ama 'imkansız' sözcüğü Barcelona ile oynanan maçın ardından kullanılmamalı. Sonuçta, bir tane daha 3-0 yeterli olacak. Uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama daha önce oldu." ifadelerine yer verildi.

La Repubblica gazetesinde ise, "Barcelona stili bir geri dönüş işe yarar, sonuçta hayal etmek bedava." yorumu yapıldı.

"BARCELONA STİLİ BİR GERİ DÖNÜŞE İHTİYAÇ VAR"

La Stampa'nın "Roma'nın kabusu, Liverpool'a yenik düştü" başlığıyla verdiği haberde, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 5-2'lik sonuçla ağlara adeta gol yağdı. Maçın ilk 70 dakikasında yarışa yetişilemedi. En sonda verilen cevaplar umudu yeniden alevlendirse de, Barcelona stili bir geri dönüşe ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

"Salah eski takımını alt etti ama sarı-kırmızılılar hala hayatta" başlığı kullanılan Tuttosport gazetesinde de, "Mısırlı oyuncu 2 gol ve 2 asistle eski takım arkadaşlarının kabusu olurken, sonlara doğru Edin Dzeko ve Diego Perotti'nin golleri geri dönüş için açık kapı bıraktı." yorumunda bulunuldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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